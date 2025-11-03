Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал причину деиндустриализации Германии - РИА Новости, 03.11.2025
07:00 03.11.2025
Глава РФПИ назвал причину деиндустриализации Германии
Глава РФПИ назвал причину деиндустриализации Германии - РИА Новости, 03.11.2025
Глава РФПИ назвал причину деиндустриализации Германии
Сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации, заявил на своей странице в соцсети X глава РФПИ, спецпредставитель... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
Глава РФПИ назвал причину деиндустриализации Германии

Дмитриев: сокращение поставок газа в Германию привело к деиндустриализации

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации, заявил на своей странице в соцсети X глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя результаты исследования института экономики Германии (IW).
Исследование института экономики Германии выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Послание Мерца России вызвало раздражение в Германии
2 ноября, 11:51
"Сокращение поставок более дешевого российского газа является ключевым фактором деиндустриализации", - написал Дмитриев.
​В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о России
1 ноября, 18:55
 
Россия Германия Москва Кирилл Дмитриев Владимир Путин Российский фонд прямых инвестиций В мире
 
 
