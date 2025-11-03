Рейтинг@Mail.ru
20:49 03.11.2025
Автомобиль политика АдГ подожгли в Гамбурге, пишут СМИ
Автомобиль политика АдГ подожгли в Гамбурге, пишут СМИ
в мире
гамбург (город)
бундестаг германии
bild
в мире, гамбург (город), бундестаг германии, bild
В мире, Гамбург (город), Бундестаг Германии, Bild
Автомобиль политика АдГ подожгли в Гамбурге, пишут СМИ

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернда Бауманна, сгорел в ночь на понедельник в гамбургском районе Отмаршен, пишет немецкая газета Bild.
По информации издания, в ночь на понедельник в гамбургском районе Отмаршен был подожжен автомобиль парламентского управляющего фракции АдГ в Бундестаге Бернда Бауманна. Предполагается, что инцидент произошел около 03.20 (05.20 мск). Бауманна разбудили сотрудники госбезопасности около пяти утра и сообщили о случившемся.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию
8 октября, 18:58
"Примерно через 12 часов после того, как в Гамбурге сгорел автомобиль одного из ведущих политиков партии АдГ, 67-летнего Бернда Бауманна, ответственность за поджог взяла на себя группа "Антифа", - отмечает издание.
В 15.27 (17.27 мск) понедельника, по данным газеты, на сайте Indymedia было опубликовано заявление, в котором левые экстремисты заявили, что это они совершили атаку.
Согласно предварительным данным расследования, жители района сначала услышали громкие хлопки и увидели, как из автомобиля вырываются языки пламени. Когда на место прибыли спасатели, в западной части Гамбурга уже горели четыре машины.
"Немедленно начатые поисковые мероприятия с привлечением нескольких патрульных экипажей не позволили установить возможных подозреваемых. В настоящее время расследование взяло на себя подразделение по защите государства, которое в структуре полиции занимается делами, связанными с политически мотивированными преступлениями", - пишет издание.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
АдГ продолжает лидировать в рейтинге партий ФРГ с сентября, показал опрос
2 ноября, 16:44
 
В миреГамбург (город)Бундестаг ГерманииBild
 
 
