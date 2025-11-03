https://ria.ru/20251103/gamburg-2052679847.html
Автомобиль политика АдГ подожгли в Гамбурге, пишут СМИ
Автомобиль политика АдГ подожгли в Гамбурге, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2025
Автомобиль политика АдГ подожгли в Гамбурге, пишут СМИ
Автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернда Бауманна, сгорел в ночь на понедельник в гамбургском... РИА Новости, 03.11.2025
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости.
Автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернда Бауманна, сгорел в ночь на понедельник в гамбургском районе Отмаршен, пишет немецкая газета
Bild.
По информации издания, в ночь на понедельник в гамбургском районе Отмаршен был подожжен автомобиль парламентского управляющего фракции АдГ в Бундестаге
Бернда Бауманна. Предполагается, что инцидент произошел около 03.20 (05.20 мск). Бауманна разбудили сотрудники госбезопасности около пяти утра и сообщили о случившемся.
"Примерно через 12 часов после того, как в Гамбурге
сгорел автомобиль одного из ведущих политиков партии АдГ, 67-летнего Бернда Бауманна, ответственность за поджог взяла на себя группа "Антифа", - отмечает издание.
В 15.27 (17.27 мск) понедельника, по данным газеты, на сайте Indymedia было опубликовано заявление, в котором левые экстремисты заявили, что это они совершили атаку.
Согласно предварительным данным расследования, жители района сначала услышали громкие хлопки и увидели, как из автомобиля вырываются языки пламени. Когда на место прибыли спасатели, в западной части Гамбурга уже горели четыре машины.
"Немедленно начатые поисковые мероприятия с привлечением нескольких патрульных экипажей не позволили установить возможных подозреваемых. В настоящее время расследование взяло на себя подразделение по защите государства, которое в структуре полиции занимается делами, связанными с политически мотивированными преступлениями", - пишет издание.