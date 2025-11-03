На Гаити объявили траур в память о жертвах урагана "Мелисса"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана "Мелисса", обрушившегося на страну на прошлой неделе.
По предварительным данным службы гражданской обороны, ураган унес жизни 30 человек, около 20 пропали без вести.
«
"Понедельник, 3 ноября, вторник, 4 ноября, и среда, 5 ноября 2025 года, объявлены днями национального траура в память о жертвах стихийного бедствия", - говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра, опубликованного в социальных сетях.
В течение этих трех дней по всей стране будет приспущен государственный флаг. Ночные клубы и аналогичные заведения должны оставаться закрытыми, а радио- и телестанции будут транслировать соответствующие программы и музыку в знак уважения и национальной солидарности.
Кроме того, в связи с масштабами ущерба, причиненного ураганом, в департаментах Южный, Юго-Восточный, Гранд-Анс, Нип, Западный и Северо-Западный объявлен режим чрезвычайной ситуации сроком на три месяца, с 3 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. Эта мера направлена на то, чтобы позволить властям оказать помощь пострадавшим, обеспечить безопасность пострадавших районов и содействовать возобновлению основной деятельности, говорится в заявлении.