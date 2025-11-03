На Гаити объявили траур в память о жертвах урагана "Мелисса"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана "Мелисса", обрушившегося на страну на прошлой неделе.

По предварительным данным службы гражданской обороны, ураган унес жизни 30 человек, около 20 пропали без вести.

« "Понедельник, 3 ноября, вторник, 4 ноября, и среда, 5 ноября 2025 года, объявлены днями национального траура в память о жертвах стихийного бедствия", - говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра, опубликованного в социальных сетях.

В течение этих трех дней по всей стране будет приспущен государственный флаг. Ночные клубы и аналогичные заведения должны оставаться закрытыми, а радио- и телестанции будут транслировать соответствующие программы и музыку в знак уважения и национальной солидарности.