Рейтинг@Mail.ru
Умерла журналист "Известий" Мария Фролова - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/frolova-2052615952.html
Умерла журналист "Известий" Мария Фролова
Умерла журналист "Известий" Мария Фролова - РИА Новости, 03.11.2025
Умерла журналист "Известий" Мария Фролова
Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября в возрасте 33 лет, сообщили в издании. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T12:29:00+03:00
2025-11-03T12:29:00+03:00
известия (газета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052615452_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_d19850cd3389f5aec70c6053387c9e77.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052615452_58:0:733:506_1920x0_80_0_0_fdf95daf2f6cbfd4b0a3051a7d18c924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
известия (газета)
Известия (газета)
Умерла журналист "Известий" Мария Фролова

Умерла журналист "Известий" Мария Фролова на 34-м году жизни

© Фото : соцсети Марии ФроловойЖурналист "Известий" Мария Фролова
Журналист Известий Мария Фролова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : соцсети Марии Фроловой
Журналист "Известий" Мария Фролова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября в возрасте 33 лет, сообщили в издании.
"Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября 2025 года после болезни. Ей было 33 года. О смерти Марии сообщил ее муж Алексей Стейнерт", - говорится в сообщении на сайте издания.
Уточняется, что Фролова родилась 17 июля 1992 года в Ярославле, закончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры, а позже получила и юридическое образование.
"Коллектив "Известий" скорбит вместе со всеми и выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Фроловой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Фролова работала в ряде региональных и федеральных СМИ. В редакцию "Известий" она пришла в 2021 году.
 
Известия (газета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала