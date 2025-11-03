Умерла журналист "Известий" Мария Фролова

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября в возрасте 33 лет, сообщили в издании.

"Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября 2025 года после болезни. Ей было 33 года. О смерти Марии сообщил ее муж Алексей Стейнерт", - говорится в сообщении на сайте издания.

Уточняется, что Фролова родилась 17 июля 1992 года в Ярославле, закончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры, а позже получила и юридическое образование.

"Коллектив "Известий" скорбит вместе со всеми и выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Фроловой", - говорится в сообщении.