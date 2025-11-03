https://ria.ru/20251103/frolova-2052615952.html
Умерла журналист "Известий" Мария Фролова
Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября в возрасте 33 лет, сообщили в издании. РИА Новости, 03.11.2025
известия (газета)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября в возрасте 33 лет, сообщили в издании.
"Журналист "Известий" Мария Фролова умерла 2 ноября 2025 года после болезни. Ей было 33 года. О смерти Марии сообщил ее муж Алексей Стейнерт", - говорится в сообщении на сайте издания.
Уточняется, что Фролова родилась 17 июля 1992 года в Ярославле, закончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры, а позже получила и юридическое образование.
"Коллектив "Известий" скорбит вместе со всеми и выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Фроловой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Фролова работала в ряде региональных и федеральных СМИ. В редакцию "Известий" она пришла в 2021 году.