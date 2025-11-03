Рейтинг@Mail.ru
08:00 03.11.2025
Правительство Дании резко наращивает оборону своей заморской колонии — острова Гренландия. Копенгаген заявил, что выделяет дополнительные 4,2 миллиарда долларов РИА Новости, 03.11.2025
2025
Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию

Правительство Дании резко наращивает оборону своей заморской колонии — острова Гренландия. Копенгаген заявил, что выделяет дополнительные 4,2 миллиарда долларов на закупку кораблей, дронов и систем ПВО, а также 4,5 миллиарда — на приобретение 16 самолетов F-35. На острове сооружается отдельный Северный штаб для отражения агрессии.
Тревоги Копенгагена объяснимы. Все помнят, кто с недавних пор претендует на Гренландию: всего полгода прошло с тех пор, когда президент США Дональд Трамп настойчиво повторял, что так или иначе, но Америка приобретет этот остров). И всего-то несколько недель назад премьер Дании Метте Фредриксен подтвердила, что Трамп не отказался от этой своей цели и, соответственно, ее согражданам нельзя расслабляться).
2 ноября, 08:00
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00
Однако на днях появилась гигантская статья в Bloomberg, которая авторитетно разъясняет публике: "С точки зрения датской армии, угрозой для Гренландии является не Трамп, а Россия". И дальше рассказывается, что все вышеперечисленные приготовления ведутся не для отражения агрессивных намерений президента США прибрать остров к рукам, а для противостояния с Россией, которая может напасть на НАТО.
Агентство пугает тем, что российские подлодки, оказывается, могут, скрываясь подо льдом, пройти мимо Гренландии и атаковать НАТО ядерными ракетами из Северной Атлантики. Так и хочется напомнить хвастовство Трампа по поводу невероятных способностей американских подлодок, одна из которых лежит где-то "возле берегов России". Они ведь тоже, по идее, могут подплыть к Гренландии и обеспечить осуществление мечты американского президента об "американском" острове.
Вот и некоторые датские эксперты поражаются этой "логике". Аналитик Ульрик Гад скромно напоминает: "Но в Гренландии вы не увидите ни одного русского или китайца, готового к вторжению. В крайнем случае боишься, что кто-то отключит электроэнергию или интернет-кабели. С другой стороны, там хорошо помнят угрозы Трампа силой захватить Гренландию. Главная цель как учений, так и инвестиций на самом деле заключается в том, чтобы почувствовать себя в безопасности от Трампа. Просто сложно сказать об этом прямо".
То есть истинные цели активности Дании в Гренландии очевидны. Однако задача западных СМИ заключается в том, чтобы запугать свое население именно "русской угрозой", как бы абсурдно это ни звучало на фоне реальных угроз. Отсюда и многочисленные статьи вроде той, которую опубликовал Bloomberg. Отсюда и постоянное убеждение бюргеров в том, какое же это благо — тратить их деньги на оборону от "агрессивной России".
1 ноября, 08:00
Кнут, а не пряник: Россия вновь заимствует на Западе лучшее
1 ноября, 08:00
Именно этому, например, посвящен свежий выпуск еженедельника The Economist. Идеологический рупор либералов вышел с редакционной статьей, в которой рассказывается, что многомиллиардные затраты на украинскую войну — это "гигантская возможность для Европы". На голубом глазу европейским бюргерам объясняют, что их расходы — это счастье для них, поскольку им предоставляется "историческая возможность изменить баланс сил между Европой и Россией", а также "обрести военную и финансовую независимость от Америки". Всего-то надо раскошелиться примерно на 400 миллиардов долларов — и будет вам счастье, дорогие европейцы.
Примерно так же они друг друга убеждают в необходимости украсть российские замороженные активы, но только так, чтобы риски ложились на кого-то другого. Бельгию с наскока не удалось убедить в том, чтобы она взяла на себя всю ответственность перед русскими, которые, как известно, всегда приходят за своим. Поэтому начинают уговаривать кого-то побогаче.
Датская газета Politiken, например, публично обратилась к Норвегии, которая, по мнению датчан, хорошо наживается на подорожавшем из-за антироссийских санкций газе. Шеф-редактор газеты взывает: "Европа нуждается в вас, Норвегия! Вы не можете позволить себе не предоставить экономические гарантии стране, охваченной войной, и нуждающемуся континенту!" Так и хочется спросить датчанина: а своими деньгами рисковать боязно?
31 октября, 08:00
США разрешили Германии дружить с Россией
31 октября, 08:00
Кричащая абсурдность таких статей и призывов видна невооруженным глазом. Похоже, у элит Запада воображение просто иссякло, а потому убедить европейцев в серьезности угрозы со стороны России и в необходимости жертвовать своим нынешним благосостоянием ради отражения этой призрачной угрозы в будущем просто не представляется возможным, прибегая к рациональным доводам. Вот и приходится им публиковать откровенный абсурд, тестируя на своей публике самые безумные и не поддающиеся серьезному осмыслению аргументы.
"Паника" — именно это слово использует премьер Венгрии Виктор Орбан, объясняя милитаристскую риторику европейских политиков. При этом он напоминает самим европейцам: "У Брюсселя нет собственных денег. Он использует наши деньги, деньги стран-членов, для финансирования войны на Украине. Более 20 процентов следующего бюджета ЕС предлагается направить на Украину, в то время как экономика Европы находится в глубоком кризисе. Финансирование войны за счет долгов и повышения налогов — это не стратегия, а путь к краху".
Конечно, это понимают и многие рядовые граждане европейских стран. Как ни пытаются запугать датчан якобы "российскими" загадочными беспилотниками, светящимися в ночи, как ни стараются убедить, что Россия угрожает Гренландии, но опросы показывают, что всего 25 процентов датчан готовы воевать за Данию, а 41 процент не собирается этого делать! Упомянутый же датский эксперт Ульрик Гад признается: "В Гренландии есть немало людей, которые тоскуют по временам, когда военных не было видно". И как при такой ситуации может помочь закупка дополнительных F-35 или систем ПВО?
Но западные элиты не сдаются. Исторический опыт показывает, что в случаях, когда для нагнетания военной истерии иссякают аргументы, милитаристы прибегают к громким провокациям. Судя по отчаянию европейских СМИ, они близки к следующему этапу.
1 ноября, 08:00
Постамериканский мир становится реальностью
1 ноября, 08:00
 
АналитикаГренландияДанияРоссияДональд ТрампНАТОF-35ЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
