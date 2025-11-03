Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС - РИА Новости, 03.11.2025
15:46 03.11.2025
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС
экономика, болгария, брюссель, дубай, лукойл, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Болгария, Брюссель, Дубай, ЛУКОЙЛ, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС

Еврокомиссия оценивает последствия продажи активов "Лукойла" в странах ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в странах ЕС, хочет понять последствия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
"По этому вопросу мы находимся в контакте с Болгарией и всеми государствами-членами, чтобы понять все последствия предполагаемой продажи международных активов "Лукойла". В настоящее время мы не можем сказать больше", - пояснил представитель ЕК.
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. "Лукойл" сообщил 30 октября, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ЭкономикаБолгарияБрюссельДубайЛУКОЙЛЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
