Ефимов: 191 дом расселили в 12 районах востока Москвы по реновации

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Почти 200 домов расселили в 12 районах востока Москвы по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сейчас уже расселили жителей 191 здания. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тысячи горожан. Под заселение москвичам на востоке столицы передали 66 современных жилых комплексов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Так, в Перове были сданы 13 объектов, в Северном Измайлове – 11, еще семь начали заселять в Косино-Ухтомском, отметил заммэра.

Он уточнил, что всего в программу реновации на востоке Москвы вошли 1062 дома.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что свыше 215 тысяч москвичей переедут или начнут переселяться по реновации в течение 2026–2028 годов.