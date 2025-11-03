https://ria.ru/20251103/dtp-2052596228.html
В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые
В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые
Четыре грузовика столкнулись на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, три человека погибли, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
россия
иркутская область
куйтунский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
иркутская область
куйтунский район
2025
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Четыре фуры столкнулись в Иркутской области, два человека погибли, двое пострадали.
На трассе "Сибирь" столкнулись 4 фуры, 2 человека погибли и 2 пострадали