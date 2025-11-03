Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 03.11.2025 (обновлено: 14:56 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/dtp-2052596228.html
В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые
В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 03.11.2025
В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые
Четыре грузовика столкнулись на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, три человека погибли, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:02:00+03:00
2025-11-03T14:56:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
куйтунский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052602212_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5ee719e2a880dbfac9121b515cef46d.jpg
https://ria.ru/20251103/dtp-2052587332.html
россия
иркутская область
куйтунский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Четыре фуры столкнулись в Иркутской области, два человека погибли, двое пострадали.
2025-11-03T10:02
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052602212_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ea57531ce43d9f05286206dd231a92d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иркутская область, куйтунский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Куйтунский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые

На трассе "Сибирь" столкнулись 4 фуры, 2 человека погибли и 2 пострадали

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четыре грузовика столкнулись на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, три человека погибли, сообщил региональный главк МЧС.
«

"В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись четыре большегрузных транспортных средства. Специалисты МЧС России при помощи аварийно-спасательных инструментов провели деблокирование пострадавших", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Двое водителей погибли на месте, третий умер в больнице. Еще двое получили травмы: один госпитализирован в Саянскую больницу, у второго ушибы, он от госпитализации отказался.
Позже губернатор Игорь Кобзев уточнил, что среди погибших и пострадавших — граждане Белоруссии и Китая.
На месте работают спасатели, медики, специалисты дорожной службы и полицейские, которые разбираются в произошедшем. Движение перекрыли в обоих направлениях, объехать этот участок можно через деревню Листвянка.
ДТП на федеральной автодороге Амур в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Забайкалье четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе
Вчера, 08:25
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьКуйтунский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала