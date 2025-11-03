В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, есть погибшие и раненые

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четыре грузовика столкнулись на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, три человека погибли, сообщил региональный главк МЧС.

"В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись четыре большегрузных транспортных средства. Специалисты МЧС России при помощи аварийно-спасательных инструментов провели деблокирование пострадавших", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Двое водителей погибли на месте, третий умер в больнице. Еще двое получили травмы: один госпитализирован в Саянскую больницу, у второго ушибы, он от госпитализации отказался.