В Забайкалье четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Водитель и три пассажира погибли в ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Госавтоинспекция региона.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли: 45 летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины - пассажиры (1982 г.р., 1987 г.р.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшие - жители Чернышевского района, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
В свою очередь, прокуратура Забайкалья организовала проверку по факту ДТП, оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил охраны труда в организации, которой принадлежит погрузчик.
"При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.
