В Забайкалье четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли: 45 летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины - пассажиры (1982 г.р., 1987 г.р.)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, прокуратура Забайкалья организовала проверку по факту ДТП, оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил охраны труда в организации, которой принадлежит погрузчик.