В Брянской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель", — написал он в Telegram-канале.
Мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. Так, украинские боевики за последние сутки ударили по пяти муниципалитетам в Белгородской области, пострадали два человека.
С августа 2024 года в Брянской, Белгородской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
