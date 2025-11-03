Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 03.11.2025 (обновлено: 20:25 03.11.2025)
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ
При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.11.2025
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

В Брянской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ по движущемуся скутеру

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель", — написал он в Telegram-канале.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
30 сентября, 07:01
Мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. Так, украинские боевики за последние сутки ударили по пяти муниципалитетам в Белгородской области, пострадали два человека.
С августа 2024 года в Брянской, Белгородской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКлимовский районБрянская областьАлександр БогомазПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
