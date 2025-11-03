https://ria.ru/20251103/donetsk-2052554964.html
В ДТП в Донецке погиб мужчина
В ДТП в Донецке погиб мужчина - РИА Новости, 03.11.2025
В ДТП в Донецке погиб мужчина
Мужчина погиб в результате ДТП в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
донецк
В ДТП в Донецке погиб мужчина
В Донецке автомобиль врезался в столб, водитель погиб
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб в результате ДТП в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
На улице Университетской легковой автомобиль столкнулся со столбом. От сильного удара авто смяло вокруг столба и началось возгорание. Фрагменты транспортного средства разлетелись на десятки метров, повреждена линия электропередачи. Водитель погиб на месте.
Прибывшие пожарные ликвидировали пожар. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Движение по улице Университетской между проспектами Маяковского и Садовым частично ограничено.