В ДТП в Донецке погиб мужчина
00:02 03.11.2025
В ДТП в Донецке погиб мужчина
Мужчина погиб в результате ДТП в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
2025
Происшествия, Донецк
В Донецке автомобиль врезался в столб, водитель погиб

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб в результате ДТП в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
На улице Университетской легковой автомобиль столкнулся со столбом. От сильного удара авто смяло вокруг столба и началось возгорание. Фрагменты транспортного средства разлетелись на десятки метров, повреждена линия электропередачи. Водитель погиб на месте.
Прибывшие пожарные ликвидировали пожар. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Движение по улице Университетской между проспектами Маяковского и Садовым частично ограничено.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала