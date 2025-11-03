Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 03.11.2025
На Западе выступили с призывом по Украине
На Западе выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 03.11.2025
На Западе выступили с призывом по Украине
Украина должна как можно скорее завершить конфликт для сохранения нации, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "С каждым РИА Новости, 03.11.2025
На Западе выступили с призывом по Украине

Профессор Дизен призвал Украину скорее завершить конфликт для сохранения нации

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украина должна как можно скорее завершить конфликт для сохранения нации, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"С каждым днем войны способность Украины восстанавливать и сохранять нацию уменьшается, поскольку теряются люди, инфраструктура и территория. Однако признание того, что отказ от расширения НАТО отвечает долгосрочным интересам этой страны, заклеймят как "антиукраинское", — говорится в публикации.
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на прошлой неделе отметил, что Зеленский вверг страну в военную катастрофу, а его окружение просто зарабатывает на горе украинского народа.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
