01:04 03.11.2025 (обновлено: 01:05 03.11.2025)
Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине
Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине

Посол России и глава МИД Израиля обсудили двустороннюю повестку и Украину

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииПосол России в Израиле Анатолий Викторов
Посол России в Израиле Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Посол России в Израиле Анатолий Викторов. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в воскресенье встретился с израильским министром иностранных дел Гидеоном Сааром, стороны обсудили различные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также уделили особое внимание конфликту на Украине, сообщила пресс-служба российского посольства.
"Были обсуждены актуальные темы двусторонней, региональной и международной повесток дня. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке в свете начала реализации первого этапа мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Особое внимание было уделено проблематике кризиса на Украине", - говорится в сообщении.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Антифашисты Израиля призвали главу МИД высказаться о нацизме на Украине
6 августа, 18:55
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы обеспечения законных прав России на некоторые объекты недвижимости в Святой земле.
"Подтвержден настрой на продолжение политического диалога и поддержание конструктивного характера российско-израильского сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
Ранее в воскресенье МИД Израиля сообщил, что посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается в Израиль. Новый посол Израиля в РФ Одед Йосеф приступит к своим обязанностям уже в начале недели.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Не может проиграть". В Китае сделали заявление об Украине и Израиле
26 июня, 19:03
 
