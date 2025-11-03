Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в воскресенье встретился с израильским министром иностранных дел Гидеоном Сааром, стороны обсудили различные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также уделили особое внимание конфликту на Украине, сообщила пресс-служба российского посольства.
"Были обсуждены актуальные темы двусторонней, региональной и международной повесток дня. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке в свете начала реализации первого этапа мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Особое внимание было уделено проблематике кризиса на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы обеспечения законных прав России на некоторые объекты недвижимости в Святой земле.
"Подтвержден настрой на продолжение политического диалога и поддержание конструктивного характера российско-израильского сотрудничества", - добавили в пресс-службе.