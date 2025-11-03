Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в воскресенье встретился с израильским министром иностранных дел Гидеоном Сааром, стороны обсудили различные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также уделили особое внимание конфликту на Украине, сообщила пресс-служба российского посольства.