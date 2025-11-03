Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее освобождение новых зданий в Димитрове.
На кадрах штурмовики группировки "Центр" последовательно продолжают зачищать дом за домом и сжимать кольцо окружения группировки ВСУ с востока.
Продвижение малых штурмовых групп с воздуха корректируют командиры подразделений. Они направляют бойцов по маршруту, подсказывают местоположение противника и метр за метром фиксируют освобождение Димитрова, отметили в военном ведомстве.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Как рассказали в Минобороны, за минувшие сутки подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова и освободили 24 здания.
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Там блокирован 31 украинский батальон. Попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.