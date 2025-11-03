Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 03.11.2025 (обновлено: 16:22 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/dimitrov-2052643620.html
Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове
Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове - РИА Новости, 03.11.2025
Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее освобождение новых зданий в Димитрове. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:31:00+03:00
2025-11-03T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052643288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8226799325fd5c81b5cf095106325c9.jpg
https://ria.ru/20251103/svo-2052614005.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение зданий в Димитрове
Освобождение зданий в Димитрове
2025-11-03T15:31
true
PT1M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052643288_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7f7cf41bf73ccd5b23b3e55a2fd192bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове

Минобороны показало кадры освобождения новых зданий в Димитрове

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее освобождение новых зданий в Димитрове.
На кадрах штурмовики группировки "Центр" последовательно продолжают зачищать дом за домом и сжимать кольцо окружения группировки ВСУ с востока.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
Вчера, 12:23
Продвижение малых штурмовых групп с воздуха корректируют командиры подразделений. Они направляют бойцов по маршруту, подсказывают местоположение противника и метр за метром фиксируют освобождение Димитрова, отметили в военном ведомстве.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Как рассказали в Минобороны, за минувшие сутки подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова и освободили 24 здания.
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Там блокирован 31 украинский батальон. Попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала