"Они были первыми". Ученые из ЕС признали связь Крыма с регионами России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. У Крыма были прочные культурные и родственные связи с регионами нынешней России еще до того, как туда пришли люди современного типа. В октябре сразу два европейских научных центра независимо друг от друга опубликовали важные исследования о неандертальцах, некогда обитавших на полуострове. Как оценивают результаты работы российские ученые — в материале РИА Новости.

Неожиданное родство

опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Международная группа исследователей под руководством антрополога Эмили Пиготт из Венского университета изучила образцы костных останков с археологического памятника Староселье в Бахчисарайском районе Крыма. Фрагменты, найденные в 1993-1994 годах, хранились в Германии, в Университете Эрлангена-Нюрнберга, так что авторам работы не пришлось ехать в “запретный” для европейцев российский регион. Статьяв журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые воспользовались возможностью обследовать материал с помощью метода зооархеологической масс-спектрометрии — ZooMS. Он позволяет выявить характерные для каждого вида пептидные последовательности в белке коллагене, который содержится в кости. Таким образом, даже если обломок мелкий, можно определить, кому он принадлежал — человеку или животному. Именно с помощью ZooMS были открыты денисовцы — ранее неизвестный подвид людей.

Среди тысяч образцов исследователи идентифицировали небольшой, около пяти сантиметров, фрагмент кости, принадлежавший древнему человеку. Он получил название "Звезда 1". Для его изучения применили целый арсенал современных методов. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст кости — примерно 45-46 тысяч лет. Именно в этот период неандертальцы в Европе сосуществовали с первыми людьми современного типа.

Наиболее впечатляющие результаты принес анализ древней ДНК: несмотря на ее крайне низкую сохранность, авторам работы удалось восстановить митохондриальный геном — анализ однозначно отнес "Звезду 1" к неандертальцам.

Самым неожиданным оказалось генетическое родство крымского неандертальца. Как выяснилось, его митохондриальная ДНК наиболее близка не к европейским сородичам, а к тем, кто обитал за тысячи километров — на Алтае.

Помимо генетических связей, археологические данные демонстрируют и культурное сходство. И в Староселье, и в алтайских пещерах археологи находят очень похожие орудия, относящиеся к так называемой микокской индустрии — технологии, которую принято ассоциировать с неандертальцами. Судя по всему, образ жизни эти древние люди тоже вели одинаковый.

“Помимо генетических связей, эти группы неандертальцев, по-видимому, имели схожие стратегии жизнеобеспечения, ориентированные в основном на эксплуатацию лошадей, а также бизонов и мелких копытных, что характерно для степных и предгорных условий”, — говорится в исследовании. Именно лошадям принадлежало большинство изученных останков — копытные составляли основу рациона древних охотников.

Впрочем, древние крымчане занимались не только утилитарными вещами вроде охоты. Судя по всему, у них была насыщенная творческая жизнь.

Древние “карандаши”

Вторая работа, опубликованная в Science Advances, выполнена под руководством Франческо д'Эррико из Университета Бордо, Франция. Ученые проанализировали 16 артефактов из охры (минерала, богатого железом и дающего красный и желтый пигмент), обнаруженных на среднепалеолитических стоянках в Крыму — таких как Заскальная V (ZSKV), Заскальная VI (ZSKVI) и Пролом II (PRMII), а также на Украине (Муховец). Находки возрастом до 70 тысяч лет тщательно изучили с помощью современных методов, включая микроскопию и химический анализ, чтобы выявить следы человеческой деятельности.

Анализ показал: неандертальцы не просто случайно использовали охру, а преднамеренно и умело ее обрабатывали. Применяли различные техники: соскабливали, шлифовали, наносили насечки и раскалывали минерал, чтобы получить пигментный порошок. Особый интерес вызвали три образца из Заскальной V. Один из них (ZSKV-06) был тщательно сформирован в инструмент, похожий на мелок с заостренным концом, который неоднократно подтачивали. Другой (ZSKV-07) — вероятно, фрагмент такого же "карандаша". А на третьем (ZSKV-05) обнаружены аккуратные параллельные гравированные линии.

Исследователи пришли к выводу: эти специфические манипуляции выходят за рамки сугубо утилитарного применения охры, например для выделки шкур. Формовка "мелков" и абстрактныe узоры на них указывают на символическое использование. Артефакты могли служить для нанесения отметин на кожу, одежду или другие поверхности с целью коммуникации, самовыражения или передачи культурных смыслов. А это уже признак абстрактного мышления.

“Результаты этого исследования расширяют наше понимание когнитивной и культурной сложности неандертальцев в Крыму и неандертальских культур в более широком смысле”, — говорится в работе.

Древний аналог “котиков”

Работу западных ученых оценили российские археологи.

“Самое большое значение исследования образцов из Староселья заключается в том, что впервые показана связь между алтайскими и крымскими неандертальцами. Соответственно, это предполагает, что они каким-то образом взаимодействовали”, — объясняет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Ксения Колобова.

Она отмечает, что использованный австрийскими учеными метод ZooMS — не очень новый, не очень сложный и не очень дорогой, но при этом эффективный.

“С его помощью сейчас пытаются переисследовать фактически все стоянки, на которых можно найти кости древнего человека, — рассказывает Колобова. — Можно определить принадлежность кости, даже если коллаген в очень плохой сохранности. Это касается и засушливых районов, где восстановить ДНК иногда не получалось. Благодаря ZooMS находят образцы, которые затем можно исследовать другими методами”.

Ученый добавляет: внимание зарубежных ученых к крымскому материалу свидетельствует, что тема вновь стала очень модной: “Все любят котиков и неандертальцев — как и денисовцев”.