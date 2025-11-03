Рейтинг Трампа достиг минимума за время второго срока, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до минимального показателя его второго срока — 37%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный опрос, проведённый совместно с исследовательской службой SSRS.

По данным опроса, 63% респондентов не одобряют действия президента — это максимальный показатель обоих его сроков, превышающий даже уровень января 2021 года (62%), когда Трамп покидал Белый дом. Среднее значение в статистике CNN несколько выше — 41%, однако тенденция остаётся нисходящей.

CNN отмечает, что на фоне падения рейтинга президента демократы демонстрируют заметное преимущество в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся через год. Если бы голосование проходило сегодня, 47% зарегистрированных избирателей поддержали бы кандидатов Демократической партии, 42% — республиканцев.

Особенно высока мотивация сторонников демократов: 67% из них заявили о "чрезвычайно высокой готовности" прийти на выборы, в то время как среди сторонников республиканцев этот показатель составляет 46%.

Опрос также выявил широкое недовольство экономической ситуацией: 72% считают экономику "в плохом состоянии", а 61% полагают, что политика Трампа ухудшила её. Около 8 из 10 американцев расценивают продолжающуюся приостановку работы федерального правительства как "кризис или серьёзную проблему".

CNN подчёркивает, что большинство опрошенных — 68% — считают, что дела в стране идут "в неправильном направлении", а 61% уверены, что Трамп "злоупотребляет полномочиями президента".