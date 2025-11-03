Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг Трампа достиг минимума за время второго срока, сообщает CNN - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 03.11.2025 (обновлено: 17:25 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/cnn-2052654551.html
Рейтинг Трампа достиг минимума за время второго срока, сообщает CNN
Рейтинг Трампа достиг минимума за время второго срока, сообщает CNN - РИА Новости, 03.11.2025
Рейтинг Трампа достиг минимума за время второго срока, сообщает CNN
Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до минимального показателя его второго срока — 37%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:07:00+03:00
2025-11-03T17:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571712.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052573932.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг Трампа достиг минимума за время второго срока, сообщает CNN

CNN: Уровень одобрения политики Трампа побил антирекорд второго срока

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до минимального показателя его второго срока — 37%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный опрос, проведённый совместно с исследовательской службой SSRS.
По данным опроса, 63% респондентов не одобряют действия президента — это максимальный показатель обоих его сроков, превышающий даже уровень января 2021 года (62%), когда Трамп покидал Белый дом. Среднее значение в статистике CNN несколько выше — 41%, однако тенденция остаётся нисходящей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
Вчера, 04:13
CNN отмечает, что на фоне падения рейтинга президента демократы демонстрируют заметное преимущество в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся через год. Если бы голосование проходило сегодня, 47% зарегистрированных избирателей поддержали бы кандидатов Демократической партии, 42% — республиканцев.
Особенно высока мотивация сторонников демократов: 67% из них заявили о "чрезвычайно высокой готовности" прийти на выборы, в то время как среди сторонников республиканцев этот показатель составляет 46%.
Опрос также выявил широкое недовольство экономической ситуацией: 72% считают экономику "в плохом состоянии", а 61% полагают, что политика Трампа ухудшила её. Около 8 из 10 американцев расценивают продолжающуюся приостановку работы федерального правительства как "кризис или серьёзную проблему".
CNN подчёркивает, что большинство опрошенных — 68% — считают, что дела в стране идут "в неправильном направлении", а 61% уверены, что Трамп "злоупотребляет полномочиями президента".
Опрос SSRS проводился с 27 по 30 октября среди 1245 взрослых американцев, включая 954 зарегистрированных избирателя. Погрешность выборки составляет около 3,1 процентного пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп оценил возможность экономического давления на Россию
Вчера, 04:36
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала