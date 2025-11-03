https://ria.ru/20251103/chislo-2052584015.html
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло восьми
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло восьми - РИА Новости, 03.11.2025
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло восьми
Число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли, сообщает новостной портал Khaama press. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T07:16:00+03:00
2025-11-03T07:16:00+03:00
2025-11-03T07:25:00+03:00
в мире
афганистан
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
https://ria.ru/20251103/uzbekistan-2052556526.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, землетрясение
В мире, Афганистан, Землетрясение
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло восьми
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 8, почти 200 пострадали
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли, сообщает новостной портал Khaama press
.
Ранее агентство Рейтер передавало, что число жертв землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек были ранены.
"По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала в соцсети Х.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.