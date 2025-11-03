Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло восьми

Ранее агентство Рейтер передавало, что число жертв землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек были ранены.

"По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала в соцсети Х.