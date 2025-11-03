https://ria.ru/20251103/chili-2052672836.html
На севере Чили произошло землетрясение
2025-11-03T19:31:00+03:00
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6