Аэропорт Бремена приостанавливал работу из-за БПЛА - РИА Новости, 03.11.2025
01:42 03.11.2025
Аэропорт Бремена приостанавливал работу из-за БПЛА
Аэропорт Бремена приостанавливал работу примерно на час вечером в воскресенье из-за обнаружения беспилотника, передает агентство DPA со ссылкой на представителя РИА Новости, 03.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аэропорт Бремена приостанавливал работу примерно на час вечером в воскресенье из-за обнаружения беспилотника, передает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.
"Воздушное движение в аэропорту Бремена было ненадолго прервано после обнаружения беспилотника. Беспилотник был замечен около 19.30 в непосредственной близости от аэропорта... Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила взлет и посадку. С 20.22 воздушное сообщение было возобновлено", - говорится в сообщении.
Как ранее заявляла газета Bild, в ночь на субботу аэропорт Берлин-Бранденбург также останавливал работу на приблизительно два часа в ночь на субботу из-за обнаружения беспилотника, рейсы были перенаправлены в другие воздушные гавани. Помимо того, в ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
