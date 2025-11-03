https://ria.ru/20251103/brazilija-2052601728.html
В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек
Один человек погиб и почти 60 пострадали в результате обрушения металлической конструкции на вечеринке студентов-медиков в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает РИА Новости, 03.11.2025
В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Один человек погиб и почти 60 пострадали в результате обрушения металлической конструкции на вечеринке студентов-медиков в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает портал G1
со ссылкой на службу гражданской обороны и местные больницы.
Металлическая конструкция была установлена в аэроклубе в муниципалитете Реженти-Фейжо. Сооружение рухнуло, когда на город в воскресенье обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 95 километров в час.
В результате инцидента погиб 47-летний предприниматель. Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим. Трое из них остаются в больнице.
В аэроспортивном клубе заявили, что не имеют отношения к университетскому празднику. Отмечается, что обрушившаяся конструкция была установлена организаторами мероприятия.