В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и почти 60 пострадали в результате обрушения металлической конструкции на вечеринке студентов-медиков в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает портал Один человек погиб и почти 60 пострадали в результате обрушения металлической конструкции на вечеринке студентов-медиков в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает портал G1 со ссылкой на службу гражданской обороны и местные больницы.

Металлическая конструкция была установлена в аэроклубе в муниципалитете Реженти-Фейжо. Сооружение рухнуло, когда на город в воскресенье обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 95 километров в час.

В результате инцидента погиб 47-летний предприниматель. Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим. Трое из них остаются в больнице.