Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 03.11.2025 (обновлено: 11:05 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/brazilija-2052601728.html
В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек
В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек - РИА Новости, 03.11.2025
В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек
Один человек погиб и почти 60 пострадали в результате обрушения металлической конструкции на вечеринке студентов-медиков в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:45:00+03:00
2025-11-03T11:05:00+03:00
в мире
сан-паулу (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797256434_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_4d6d3924176ad871775a232797bd03ca.jpg
https://ria.ru/20251103/indija-2052591237.html
сан-паулу (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797256434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84e422b4eb64f809eafd8c3b704ca098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-паулу (город)
В мире, Сан-Паулу (город)
В Бразилии при обрушении металлической конструкции погиб человек

В Сан-Паулу при обрушении металлической конструкции пострадали почти 60 человек

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид на город Сан-Паулу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и почти 60 пострадали в результате обрушения металлической конструкции на вечеринке студентов-медиков в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает портал G1 со ссылкой на службу гражданской обороны и местные больницы.
Металлическая конструкция была установлена в аэроклубе в муниципалитете Реженти-Фейжо. Сооружение рухнуло, когда на город в воскресенье обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 95 километров в час.
В результате инцидента погиб 47-летний предприниматель. Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим. Трое из них остаются в больнице.
В аэроспортивном клубе заявили, что не имеют отношения к университетскому празднику. Отмечается, что обрушившаяся конструкция была установлена организаторами мероприятия.
ДТП в индийском штате Телангана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек
Вчера, 09:15
 
В миреСан-Паулу (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала