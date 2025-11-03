https://ria.ru/20251103/boty-2052602828.html
Эксперт рассказал о росте активности ботов на сайтах доставки еды
Эксперт рассказал о росте активности ботов на сайтах доставки еды - РИА Новости, 03.11.2025
Эксперт рассказал о росте активности ботов на сайтах доставки еды
Активность ботов, собирающих данные на сайтах и в приложениях доставок еды в России, выросла более, чем на четверть за девять месяцев 2025 года по сравнению с...
Эксперт рассказал о росте активности ботов на сайтах доставки еды
Активность собирающих данные на сайтах доставки еды ботов выросла на 27%
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Активность ботов, собирающих данные на сайтах и в приложениях доставок еды в России, выросла более, чем на четверть за девять месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела компании Servicepipe Антон Чемякин.
"Активность ботов, собирающих данные на сайтах и в мобильных приложениях сервисов по доставке еды, заметно выросла в последние месяцы. Так, за девять месяцев 2025 года их активность выросла на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил он.
Эксперт отметил, что все чаще компании этого сегмента атакуют так называемые продвинутые боты, имитирующие активность легитимных пользователей: их доля выросла с 60% до 70% год к году. Так, продвинутые боты не только тщательно подбирают технические параметры, но для дополнительной мимикрии выполняют нецелевые цепочки действий, чтобы больше походить на людей.
"Подвинутые боты на ресурсах сервисов имитируют действия реальных пользователей, получают данные о скидках, промокодах и наличии товаров, а затем используют эти сведения для конкурентного анализа", - пояснил Чемякин.
По словам эксперта, сервисы доставки становятся привлекательной целью для владельцев ботов по той же причине, что и масс-маркет площадки в период распродаж: высокая конкуренция и чувствительность аудитории к цене. Кроме того, возможность эксплуатировать промокоды позволяет получать прямую выгоду, а автоматизированный мониторинг дает возможность конкурентам корректировать цены и акции.