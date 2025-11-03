Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев

«

"Сегодня утром ушел автор закона об общественном контроле Валерий Борщев. Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью", — написала Меркачева в своем Telegram-канале.