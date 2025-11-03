Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Политик, правозащитник, автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
«
"Сегодня утром ушел автор закона об общественном контроле Валерий Борщев. Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью", — написала Меркачева в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что Борщев, несмотря на болезнь, был активным и пытался помогать людям, попавшим в беду.
"Он был таким, каким был. Свободолюбивым. И он, будучи депутатом Госдумы (первого и второго созывов - ред.), действительно сделал все, чтобы появился закон об общественном контроле", — добавила член СПЧ.