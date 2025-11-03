Рейтинг@Mail.ru
Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
13:25 03.11.2025 (обновлено: 14:07 03.11.2025)
Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев - РИА Новости, 03.11.2025
Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
Политик, правозащитник, автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила член СПЧ Ева... РИА Новости, 03.11.2025
валерий борщев
ева меркачева
госдума рф
общество
валерий борщев, ева меркачева, госдума рф, общество
Валерий Борщев, Ева Меркачева, Госдума РФ, Общество
Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев

Экс-депутат ГД и правозащитник Валерий Борщёв умер на 82-м году жизни

Валерий Борщев
Валерий Борщев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Валерий Борщев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Политик, правозащитник, автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
«

"Сегодня утром ушел автор закона об общественном контроле Валерий Борщев. Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью", — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что Борщев, несмотря на болезнь, был активным и пытался помогать людям, попавшим в беду.
"Он был таким, каким был. Свободолюбивым. И он, будучи депутатом Госдумы (первого и второго созывов - ред.), действительно сделал все, чтобы появился закон об общественном контроле", — добавила член СПЧ.
 
Валерий Борщев, Ева Меркачева, Госдума РФ, Общество
 
 
