Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО с 9:00 мск до 12:00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 03.11.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
