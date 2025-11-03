Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Средства ПВО с 9:00 мск до 12:00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

