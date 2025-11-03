https://ria.ru/20251103/bespilotniki-2052589276.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 03.11.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:51:00+03:00
2025-11-03T08:51:00+03:00
2025-11-03T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/30/1509543012_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fc2d319f9fe2a7d611dfce00dd4b5d97.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/30/1509543012_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_83a8710d3b9efae2b8661d13c742ac12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Пензенский губернатор Мельниченко сообщил об отмене режима беспилотной опасности