Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Литовские власти не в полной мере осознают, что финансовые потери и нарушение контрактов из-за закрытия КПП на литовско-белорусской границе негативным образом скажутся на экономическом состоянии литовских предприятий, заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией , заявил вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов. По его словам, если граница не будет вскоре открыта, литовские перевозчики будут вытеснены с рынка, а соседние страны "перехватят" грузы, так как у них уже имеются более выгодные условия.

"Со 2 ноября грузовики на литовской регистрации не могут следовать через альтернативные литовскому участки границы. На территории Беларуси находятся почти 5 тысяч единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть нашу страну после открытия литовцами границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.

Там также приводится оценка вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava о том, что стоимость грузовых транспортных средств, которые в результате принятых Белоруссией на закрытие границы ответных мер остались на белорусской территории, в 60 миллионов евро.

"Литовские власти, видимо, не в полной мере осознают, что финансовые потери и нарушение контрактов перевозчиков негативным образом скажутся на экономическом состоянии своих же предприятий", - предположили в белорусском ведомстве.

Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.