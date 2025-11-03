Рейтинг@Mail.ru
Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/belorussija-2052668811.html
Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии
Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии - РИА Новости, 03.11.2025
Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии
Литовские власти не в полной мере осознают, что финансовые потери и нарушение контрактов из-за закрытия КПП на литовско-белорусской границе негативным образом... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T18:50:00+03:00
2025-11-03T18:50:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251103/belorussiya-2052591631.html
https://ria.ru/20251102/belorussija-2052547854.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии

Таможня Белоруссии: Литва в полной мере не осознает потерь от закрытия границы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Литовские власти не в полной мере осознают, что финансовые потери и нарушение контрактов из-за закрытия КПП на литовско-белорусской границе негативным образом скажутся на экономическом состоянии литовских предприятий, заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, заявил вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов. По его словам, если граница не будет вскоре открыта, литовские перевозчики будут вытеснены с рынка, а соседние страны "перехватят" грузы, так как у них уже имеются более выгодные условия.
Свыше 2500 автомобилей ждут выезда с белорусско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Очередь из автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии, выросла в шесть раз
Вчера, 09:17
"Со 2 ноября грузовики на литовской регистрации не могут следовать через альтернативные литовскому участки границы. На территории Беларуси находятся почти 5 тысяч единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть нашу страну после открытия литовцами границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Там также приводится оценка вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava о том, что стоимость грузовых транспортных средств, которые в результате принятых Белоруссией на закрытие границы ответных мер остались на белорусской территории, в 60 миллионов евро.
"Литовские власти, видимо, не в полной мере осознают, что финансовые потери и нарушение контрактов перевозчиков негативным образом скажутся на экономическом состоянии своих же предприятий", - предположили в белорусском ведомстве.
Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Премьер-министр Белоруссии позже подписал постановление правительства об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией белорусско-литовским участком границы. В правительстве назвали меру вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны.
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
2 ноября, 21:46
 
В миреБелоруссияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала