В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту

БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Политического активиста Владимира Штимаца задержали в Белграде по подозрению в призывах к свержению конституционного строя и нападениям на полицию, заявила Высшая прокуратура сербской столицы.
"По указанию Высшей прокуратуры в Белграде сотрудники управления уголовной полиции задержали В. Ш. на основании подозрения в том, что 2 ноября 2025 года во второй половине дня и вечером на площади Николы Пашича в непосредственной близости от здания скупщины призывал к насильственному свержению конституционного порядка и подстрекал участников несогласованной акции совершить нападение на участников другой, согласованной акции в Пионерском парке, затем на сотрудников полиции, как и к насильственному свержению высшего руководства", — говорится в релизе.
В прокуратуре уточнили, что Штимац призывал выходить на улицы и "звать трактора со всех сторон", обвинял полицейских в том, что они оттесняют людей от здания скупщины, и "пытался создать эмоциональную напряженность у граждан". По версии следствия, его призывы привели к тому, что протестующие стали забрасывать полицейских и сторонников властей бутылками с водой, пиротехникой, камнями и другими предметами, из-за чего один сотрудник полиции получил травму ноги, а одна из палаток лагеря сторонников правительства Вучича загорелась.
Накануне мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года Стефана Хрка начала голодовку перед зданием сербского парламента. Вечером к ней присоединились студенты и поддерживающие их жители столицы. В то же время сторонники властей собрались в палаточном лагере в Пионерском парке. В результате начались столкновения. Полицейские задержали 37 человек.
Президент Александр Вучич обвинил участников акции в нападении на лагерь его сторонников и в контактах с посольством США. Он также призвал сохранять спокойствие и порядок.
Массовые протесты студентов и оппозиции продолжаются в Сербии спустя уже год после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, при котором погибли 15 человек. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах. Часто протестующие блокируют дороги и вступают в столкновения с полицией.