В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту

В прокуратуре уточнили, что Штимац призывал выходить на улицы и "звать трактора со всех сторон", обвинял полицейских в том, что они оттесняют людей от здания скупщины , и "пытался создать эмоциональную напряженность у граждан". По версии следствия, его призывы привели к тому, что протестующие стали забрасывать полицейских и сторонников властей бутылками с водой, пиротехникой, камнями и другими предметами, из-за чего один сотрудник полиции получил травму ноги, а одна из палаток лагеря сторонников правительства Вучича загорелась.