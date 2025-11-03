Рейтинг@Mail.ru
В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 03.11.2025 (обновлено: 16:43 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/belgrad-2052608958.html
В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту
В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту - РИА Новости, 03.11.2025
В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту
Политического активиста Владимира Штимаца задержали в Белграде по подозрению в призывах к свержению конституционного строя и нападениям на полицию, заявила... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:47:00+03:00
2025-11-03T16:43:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
сша
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052627047_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1594d240f02dbaa139e219c040aba74c.jpg
https://ria.ru/20251103/serbija-2052574715.html
https://ria.ru/20251103/vuchich-2052567445.html
https://ria.ru/20251103/serbiya-2052558621.html
сербия
белград (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052627047_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_19cd9e365335b705378fe18fe84edac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), сша, александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), США, Александр Вучич
В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту

В Белграде задержали активиста за призывы к беспорядкам у здания скупщины

CC BY-SA 4.0 / Сахалинио / Владимир Штимац
Владимир Штимац - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Сахалинио /
Владимир Штимац
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Политического активиста Владимира Штимаца задержали в Белграде по подозрению в призывах к свержению конституционного строя и нападениям на полицию, заявила Высшая прокуратура сербской столицы.
"По указанию Высшей прокуратуры в Белграде сотрудники управления уголовной полиции задержали В. Ш. на основании подозрения в том, что 2 ноября 2025 года во второй половине дня и вечером на площади Николы Пашича в непосредственной близости от здания скупщины призывал к насильственному свержению конституционного порядка и подстрекал участников несогласованной акции совершить нападение на участников другой, согласованной акции в Пионерском парке, затем на сотрудников полиции, как и к насильственному свержению высшего руководства", — говорится в релизе.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде. 2 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде
Вчера, 04:44
В прокуратуре уточнили, что Штимац призывал выходить на улицы и "звать трактора со всех сторон", обвинял полицейских в том, что они оттесняют людей от здания скупщины, и "пытался создать эмоциональную напряженность у граждан". По версии следствия, его призывы привели к тому, что протестующие стали забрасывать полицейских и сторонников властей бутылками с водой, пиротехникой, камнями и другими предметами, из-за чего один сотрудник полиции получил травму ноги, а одна из палаток лагеря сторонников правительства Вучича загорелась.
Накануне мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года Стефана Хрка начала голодовку перед зданием сербского парламента. Вечером к ней присоединились студенты и поддерживающие их жители столицы. В то же время сторонники властей собрались в палаточном лагере в Пионерском парке. В результате начались столкновения. Полицейские задержали 37 человек.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами
Вчера, 03:08
Президент Александр Вучич обвинил участников акции в нападении на лагерь его сторонников и в контактах с посольством США. Он также призвал сохранять спокойствие и порядок.
Массовые протесты студентов и оппозиции продолжаются в Сербии спустя уже год после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, при котором погибли 15 человек. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах. Часто протестующие блокируют дороги и вступают в столкновения с полицией.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вучич обвинил протестующих в нападении на палаточный лагерь в Белграде
Вчера, 01:00
 
В миреСербияБелград (город)СШААлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала