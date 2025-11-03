Рейтинг@Mail.ru
08:33 03.11.2025 (обновлено: 10:43 03.11.2025)
Появились подробности дела криминального авторитета Васи Бандита
Появились подробности дела криминального авторитета Васи Бандита
россия, московский областной суд, происшествия
Россия, Московский областной суд, Происшествия
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Криминальный авторитет Игорь Кокунов ("Вася Бандит"), осужденный за занятие высшего положения в преступной иерархии, покровительствовал организаторам подпольных азартных игр и лицам, незаконно продававшим топливо, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется в материалах, Кокунов, заняв высокое положение в криминальной иерархии, оказывал покровительство лицу, организовавшему азартные игры.
"За что члены организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, ежемесячно передают Кокунову И.В. часть незаконно полученной материальной прибыли", - сказано в материалах.
Сам Кокунов утверждал в суде, что никакого покровительства игорному бизнесу он не оказывал.
Также в материалах сообщается, что в 2019 году он дал согласие на оказание криминального покровительства за вознаграждение лицам, незаконно продающим топливо, предоставив им возможность сообщать иным лицам криминальной направленности о том, что они пользуются всесторонней поддержкой Кокунова. Сам он отверг и эти доводы обвинения.
Московский областной суд в сентябре приговорил Кокунова к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. Как сообщала подмосковная прокуратура, мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
В суде установлено, что в 1993 году Кокунов был наделен криминальным статусом с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Отмечалось, что в соответствии с обычаями преступного мира он пользовался безоговорочным авторитетом, обладал организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур в России и обеспечивать их существование.
Ранее РИА Новости сообщило, что адвокат обратилась в столичный суд с ходатайством об освобождении Кокунова от отбытия наказания в связи с болезнью.
