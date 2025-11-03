В Армении суд на месяц арестовал племянника католикоса всех армян

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Суд в Армении арестовал на месяц племянника католикоса всех армян Гарегина II Амбарцума Нерсисяна по обвинению в препятствовании предвыборной агитации, сообщил его адвокат Ара Зограбян.

В минувшее воскресенье Зограбян заявил, что на родственников главы Армянской апостольской церкви пожаловался кандидат на муниципальных выборах в Вагаршапате от антироссийской партии "Республика" Арутюн Мкртчян. Он, в частности, заявил, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Однако, по словам адвоката, брат и племянник Гарегина II лишь отказались от участия в предвыборном собрании партии, никакого конфликта не было, о чем свидетельствует запись камер видеонаблюдения.

"Судья Арман Бабаханян принял решение арестовать на один месяц Амбарцума Нерсисяна", - написал адвокат в соцсети Facebook*.

Ранее тот же судья арестовал на месяц его отца, брата католикоса Геворга Нерсисяна.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.