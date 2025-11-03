Полянский рассказал, почему санкции не коснутся "Росатома"

Он отметил, что сотрудничество с "Росатомом" "нужно очень много кому в мире", в связи с чем сложно себе представить, что "эти страны настолько будут себя не любить, чтобы отказаться от тех преимуществ, которые дает сотрудничество с "Росатомом".

"Думаю, что так оно и останется. Это применимо не только к "Росатому", но и к некоторым другим проектам. То есть, европейцы, американцы, они, конечно, люди ушлые, и они тоже стараются уж совсем больно-то себе не делать по многим вопросам. Где они могут что-то использовать российское, они стараются это использовать. Иногда, там, не создавая слишком большой шум вокруг этого", – констатировал Полянский.