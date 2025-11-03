Рейтинг@Mail.ru
20:17 03.11.2025 (обновлено: 22:43 03.11.2025)
Полянский рассказал, почему санкции не коснутся "Росатома"
Полянский рассказал, почему санкции не коснутся "Росатома"
Американцы и европейцы – "люди ушлые", где можно, используют "что-то российское", не создавая шума, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 03.11.2025
в мире, россия, украина, брюссель, дмитрий полянский, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз, Еврокомиссия
Полянский рассказал, почему санкции не коснутся "Росатома"

Полянский назвал американцев и европейцев ушлыми людьми

Дмитрий
Дмитрий - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий. Архивное фото
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Американцы и европейцы – "люди ушлые", где можно, используют "что-то российское", не создавая шума, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат в ходе онлайн-конференции ответил на вопрос о том, как он оценивает риски повторения ситуации с зарубежными активами "Росатома" по аналогии с "Лукойлом" и "Роснефтью".
"Предсказывать здесь что-то довольно сложно. Любые российские активы, которые находятся за рубежом, теоретически и гипотетически всегда могут быть конфискованы и так далее. Все об этом прекрасно знают", – сказал российский Полянский.
Он отметил, что сотрудничество с "Росатомом" "нужно очень много кому в мире", в связи с чем сложно себе представить, что "эти страны настолько будут себя не любить, чтобы отказаться от тех преимуществ, которые дает сотрудничество с "Росатомом".
"Думаю, что так оно и останется. Это применимо не только к "Росатому", но и к некоторым другим проектам. То есть, европейцы, американцы, они, конечно, люди ушлые, и они тоже стараются уж совсем больно-то себе не делать по многим вопросам. Где они могут что-то использовать российское, они стараются это использовать. Иногда, там, не создавая слишком большой шум вокруг этого", – констатировал Полянский.
"Шум", подчеркнул он, создают украинцы, поляки и русофобствующие прибалты.
"А все остальные тихонько стараются все-таки эти тяжелые времена пережить, чтобы потом все-таки вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией на более позднем этапе. Я думаю, что эта тенденция абсолютно очевидна", – добавил российский дипломат. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Газета Politico сообщала, что Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину. Позднее издание отмечало, что ЕК все еще считает предпочтительным вариант с использованием российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В миреРоссияУкраинаБрюссельДмитрий ПолянскийСергей ЛавровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
