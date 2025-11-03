Рейтинг@Mail.ru
11:33 03.11.2025 (обновлено: 15:53 03.11.2025)
"Такие пакеты мне нравятся". Akmal' принял подарок с триколором в Донецке
"Такие пакеты мне нравятся". Akmal' принял подарок с триколором в Донецке
Подарок для певца Akmal' во время концерта в Донецке
akmal' (акмаль ходжаниязов), донецк
Akmal' (Акмаль Ходжаниязов), Донецк
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певец Akmal' выступил в Донецке, где принял от фанатки подарок в пакете в цветах триколора, сообщил Life.
Это произошло через несколько дней после инцидента в Казахстане, где музыканту передали желто-синий пакет, который он не взял.
Акмаль Ходжаниязов
Певец Akmal' высказался после скандала с отменой концертов в Казахстане
"Во время концерта одна из зрительниц преподнесла подарок — флаг ДНР, который лежал в пакете в цветах флага Российской Федерации. На что Акмаль заметил, что такие пакеты ему нравятся", — говорится в публикации.
Артист выступил в Центре славянской культуры, куда пришли более сотни его поклонников.

Российский певец открыто демонстрирует патриотическую позицию. На одном из концертов по просьбе зрительницы он записал видеообращение для ее мужа, который служит сейчас на СВО.

Akmal' в конце октября оказался в центре скандала в Казахстане из-за того, что не принял от поклонницы подарок в пакете цветов украинского флага. После этого тур музыканта отменили, несмотря на аншлаги.
Момент, когда певцу передают пакет в цветах флага Украины
Концерт российского певца Акмаля в Казахстане - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Момент, когда певцу передают пакет в цветах флага Украины
Некоторые пользователи усмотрели в этом неуважение к казахстанскому флагу. Но цвета того пакета и государственной символики республики отличались.
Продюсер Анастасия Галкина в беседе с РИА Новости заявила, что концерты отменили "из-за перебоев с водоснабжением и подачей электроэнергии, а также из-за проблем с пожарной безопасностью".
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) выступает на новогоднем концерте Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Сожги его": что стало с Akmal, не взявшим на концерте сине-желтый пакет
Akmal' (Акмаль Ходжаниязов)Донецк
 
 
