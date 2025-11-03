"Такие пакеты мне нравятся". Akmal' принял подарок с триколором в Донецке

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певец Akmal' выступил в Донецке, где принял от фанатки подарок в пакете в цветах триколора, сообщил Life

Это произошло через несколько дней после инцидента в Казахстане, где музыканту передали желто-синий пакет, который он не взял.

"Во время концерта одна из зрительниц преподнесла подарок — флаг ДНР, который лежал в пакете в цветах флага Российской Федерации. На что Акмаль заметил, что такие пакеты ему нравятся", — говорится в публикации.

Артист выступил в Центре славянской культуры, куда пришли более сотни его поклонников.

Российский певец открыто демонстрирует патриотическую позицию. На одном из концертов по просьбе зрительницы он записал видеообращение для ее мужа, который служит сейчас на СВО.

Akmal' в конце октября оказался в центре скандала в Казахстане из-за того, что не принял от поклонницы подарок в пакете цветов украинского флага. После этого тур музыканта отменили, несмотря на аншлаги.

© Кадр видео из соцсетей Момент, когда певцу передают пакет в цветах флага Украины

Некоторые пользователи усмотрели в этом неуважение к казахстанскому флагу. Но цвета того пакета и государственной символики республики отличались.