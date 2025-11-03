https://ria.ru/20251103/ahmat-2052669633.html
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе - РИА Новости, 03.11.2025
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе
Грозненский "Ахмат" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку, показанную... РИА Новости, 03.11.2025
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
балтика
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе
