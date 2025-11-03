Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе
Футбол
 
18:58 03.11.2025
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе - РИА Новости, 03.11.2025
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе
Грозненский "Ахмат" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку, показанную... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T18:58:00+03:00
2025-11-03T18:58:00+03:00
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
балтика
Футбол, Спорт, Российский футбольный союз (РФС), Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Балтика
"Ахмат" попросил КДК РФС отменить красную карточку Мелкадзе

"Ахмат" обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе

Футбол. РПЛ. Матч Химки — Ахмат
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — " Ахмат". Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку, показанную нападающему Георгию Мелкадзе, сообщается в Telegram-канале клуба.
В воскресенье "Ахмат" проиграл на выезде калининградской "Балтике" (0:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 60-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев удалил Мелкадзе за наступ на ногу полузащитника "Балтики" Ираклия Манелова.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Балтика
2 : 0
Ахмат
09‎’‎ • Максим Петров
(Брайан Хиль)
51‎’‎ • Сергей Пряхин
(Максим Петров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В связи с красной карточкой Мелкадзе может пропустить домашний матч 15-го тура РПЛ против московского "Спартака".
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах в различных турнирах, в которых забил три мяча. "Ахмат" с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Футбол
 
 
