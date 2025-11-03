В Афганистане девять провинций остались без света из-за землетрясения

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Девять афганских провинций оказались обесточены в результате произошедшего в ночь на понедельник землетрясения на севере Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news.
"Землетрясение в провинции Саманган привело к отключению электричества в девяти провинциях, включая Кабул", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.
По данным государственной электросетевой энергетической компании "Брешна", "после вчерашнего землетрясения произошли масштабные сбои в электросети, по которой электроэнергия импортируется из-за рубежа".
Технические бригады "Брешны" работают над восстановлением линий электропередачи и возобновлением подачи электричества, сообщает ведомство.
Не менее 20 человек погибли, свыше 300 пострадали в результате произошедшего в ночь на понедельник землетрясения на севере Афганистана. Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил, что эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах от уезда Хольм на севере Афганистана на глубине 10 километров.