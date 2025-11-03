Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане девять провинций остались без света из-за землетрясения
11:14 03.11.2025 (обновлено: 14:39 03.11.2025)
В Афганистане девять провинций остались без света из-за землетрясения
Девять афганских провинций оказались обесточены в результате произошедшего в ночь на понедельник землетрясения на севере Афганистана, сообщает новостной портал... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
афганистан
кабул (город)
баглан
афганистан
кабул (город)
баглан
Последствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Девять афганских провинций оказались обесточены в результате произошедшего в ночь на понедельник землетрясения на севере Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news.
"Землетрясение в провинции Саманган привело к отключению электричества в девяти провинциях, включая Кабул", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.
Голубая мечеть, частично разрушенная в результате землетрясения в городе Мазари-Шариф, Афганистан. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Землетрясение в Афганистане частично разрушило всемирно известную мечеть
Вчера, 09:00
По данным государственной электросетевой энергетической компании "Брешна", "после вчерашнего землетрясения произошли масштабные сбои в электросети, по которой электроэнергия импортируется из-за рубежа".
"Без электричества остались провинции Кабул, Баглан, Парван, Панджшир, Каписа, Логар, Пактия, Газни и Майдан-Вардак", - сообщила пресс-служба компании.
Технические бригады "Брешны" работают над восстановлением линий электропередачи и возобновлением подачи электричества, сообщает ведомство.
Не менее 20 человек погибли, свыше 300 пострадали в результате произошедшего в ночь на понедельник землетрясения на севере Афганистана. Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил, что эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах от уезда Хольм на севере Афганистана на глубине 10 километров.
Последствия землетрясения на севере Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
Вчера, 08:30
 
В миреАфганистанКабул (город)Баглан
 
 
