https://ria.ru/20251103/afganistan-2052576716.html
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек - РИА Новости, 03.11.2025
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:08:00+03:00
2025-11-03T05:08:00+03:00
2025-11-03T05:08:00+03:00
в мире
афганистан
балх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038883242_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a17346f320f3359047da4f1ee084c14d.jpg
https://ria.ru/20251103/uzbekistan-2052556526.html
афганистан
балх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038883242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c0726191d7c620b861d4b29e1019d76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, балх
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек, еще 150 пострадали
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек пострадали, передает агентство Рейтер
со ссылкой на местные власти.
Ранее пресс-секретарь губернатора провинции Балх
Хаджи Заид сообщал о гибели по меньшей мере четырех человек.
"Семь человек погибли и 150 пострадали в результате землетрясения", - пишет агентство.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана
произошло землетрясение магнитудой 6,3.