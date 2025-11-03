Рейтинг@Mail.ru
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек
05:08 03.11.2025
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.11.2025
2025
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек

При землетрясении в Афганистане погибли семь человек, еще 150 пострадали

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
Ранее пресс-секретарь губернатора провинции Балх Хаджи Заид сообщал о гибели по меньшей мере четырех человек.
"Семь человек погибли и 150 пострадали в результате землетрясения", - пишет агентство.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.
