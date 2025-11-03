https://ria.ru/20251103/afganistan-2052555107.html
В центральной части Афганистана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в центральной части Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.11.2025
В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3