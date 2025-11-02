Рейтинг@Mail.ru
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/znak--2052486101.html
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 02.11.2025
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России
Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T11:03:00+03:00
2025-11-02T11:03:00+03:00
christian dior
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052485676_0:251:2969:1921_1920x0_80_0_0_cd6161d93b5500a5b0a4d1f48db47119.jpg
https://ria.ru/20251020/rospatent-2049294770.html
https://ria.ru/20251018/brendy-2049040307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052485676_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c9bac925de83ff8e668ce45505ac4fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
christian dior, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, экономика
Christian Dior, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Экономика
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России

Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин Dior в ГУМе
Закрытый магазин Dior в ГУМе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Закрытый магазин Dior в ГУМе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, Christian Dior подала заявку 1 августа 2024 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана французская компания "Кристиан Диор Кутюр".
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Роспатент назвал, какие товарные знаки не сможет зарегистрировать в России
20 октября, 09:42
Товарный знак может использоваться в России для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.
Бутики люксового бренда Dior закрылись в России еще в 2022 году. Вице-президент Союза торговых центр (СТЦ) Наталия Кермедчиева отметила 3 апреля, что возобновления работы магазинов компании в РФ не будет минимум ближайшие 5-7 лет.
Роспатент - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России
18 октября, 06:53
 
Christian DiorФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала