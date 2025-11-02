https://ria.ru/20251102/znak--2052486101.html
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 02.11.2025
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России
Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости
