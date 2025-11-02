Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, что грозит за попытку увезти сбитое животное с места ДТП - РИА Новости, 02.11.2025
02:24 02.11.2025
Юрист рассказала, что грозит за попытку увезти сбитое животное с места ДТП
россия
россия, гибдд мвд рф
Россия, ГИБДД МВД РФ
Юрист рассказала, что грозит за попытку увезти сбитое животное с места ДТП

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Водителю нельзя увозить сбитое животное с места ДТП, так как это приравнивается к незаконной охоте, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
"В случае если водитель сбил дикое животное, то у него возникает обязанность сообщить о происшествии в полицию, ГИБДД или охотнадзор. Забор туши без разрешения приравнивается к незаконной охоте (статья 258 УК РФ)", - рассказала юрист.
Она добавила, что водителю запрещено скрываться с места ДТП или увозить животное. Он имеет право отвезти пострадавшее животное в клинику, однако предварительно необходимо зафиксировать факт происшествия, например сделать фото и видео или найти свидетелей, и уведомить ГИБДД, иначе может возникнуть спор о "скрытии с места ДТП".
Россия ГИБДД МВД РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
