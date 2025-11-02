Юрист рассказала, что грозит за попытку увезти сбитое животное с места ДТП

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Водителю нельзя увозить сбитое животное с места ДТП, так как это приравнивается к незаконной охоте, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

Она добавила, что водителю запрещено скрываться с места ДТП или увозить животное. Он имеет право отвезти пострадавшее животное в клинику, однако предварительно необходимо зафиксировать факт происшествия, например сделать фото и видео или найти свидетелей, и уведомить ГИБДД, иначе может возникнуть спор о "скрытии с места ДТП".