Юрист рассказала, что грозит за попытку увезти сбитое животное с места ДТП
2025-11-02T02:24:00+03:00
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Водителю нельзя увозить сбитое животное с места ДТП, так как это приравнивается к незаконной охоте, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
"В случае если водитель сбил дикое животное, то у него возникает обязанность сообщить о происшествии в полицию, ГИБДД
или охотнадзор. Забор туши без разрешения приравнивается к незаконной охоте (статья 258 УК РФ
)", - рассказала юрист.
Она добавила, что водителю запрещено скрываться с места ДТП или увозить животное. Он имеет право отвезти пострадавшее животное в клинику, однако предварительно необходимо зафиксировать факт происшествия, например сделать фото и видео или найти свидетелей, и уведомить ГИБДД, иначе может возникнуть спор о "скрытии с места ДТП".