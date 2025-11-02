Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении более 400 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
"В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 миллиона рублей", — говорится на сайте правительства.
Это деньги получат 15 регионов:
- Адыгея,
- Карачаево-Черкесия,
- Мордовия,
- Якутия,
- Тува,
- Чечня,
- Алтайский край,
- Костромская,
- Курганская,
- Новгородская,
- Рязанская,
- Самарская,
- Свердловская,
- Тверская
- и Еврейская автономная области.
Как отметили в правительстве, дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 человек с ограниченными возможностями.
Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жилье
19 февраля, 17:43