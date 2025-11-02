Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
10:21 02.11.2025 (обновлено: 11:03 02.11.2025)
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов - РИА Новости, 02.11.2025
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении более 400 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами. РИА Новости, 02.11.2025
михаил мишустин
общество, россия, республика адыгея, республика тыва, михаил мишустин
Общество, Россия, Республика Адыгея, Республика Тыва, Михаил Мишустин
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

Правительство направит дополнительно 430 млн рублей на жилье для инвалидов

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Здание Дома правительства России
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Дома правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении более 400 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
"В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 миллиона рублей", — говорится на сайте правительства.
Это деньги получат 15 регионов:
Как отметили в правительстве, дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 человек с ограниченными возможностями.
Улучшение жилищных условий - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жилье
19 февраля, 17:43
 
ОбществоРоссияРеспублика АдыгеяРеспублика ТываМихаил Мишустин
 
 
