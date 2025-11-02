Рейтинг@Mail.ru
"Что происходит": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
02:48 02.11.2025 (обновлено: 08:36 02.11.2025)
"Что происходит": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
Владимир Зеленский утратил возможность адекватно оценивать реальность, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего... РИА Новости, 02.11.2025
"Что происходит": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил возможность адекватно оценивать реальность, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живет в вымышленной стране", — констатировал эксперт.
По словам аналитика, глава киевского режима просто не осознает тот факт, что у него нет никаких рычагов давления на Россию, в то время как ситуация для его собственной страны ухудшается с каждым днем.
Ранее президент России рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
"Хватит!" Во Франции выступили с жестким призывом к Зеленскому
