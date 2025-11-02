https://ria.ru/20251102/zelenskiy-2052456566.html
"Что происходит": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
Владимир Зеленский утратил возможность адекватно оценивать реальность, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:48:00+03:00
в мире, россия, владимир зеленский, александр меркурис
