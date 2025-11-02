МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Европа должна перестать оказывать поддержку преступному режиму Владимира Зеленского на Украине, с таким призывом выступил лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Лидер, который "использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать"! "В его правлении есть очень тревожные моменты!"… И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!" — призвал политик, комментируя недавнюю статью о главе киевского режима в журнале Politico.
Накануне в журнале Politico вышел материал, критикующий Зеленского. По данным издания, глава киевского режима ищет "козлов отпущения", на которых можно будет переложить ответственность за провальную энергетическую политику. Там также напомнили, что Зеленский все чаще сталкивается с обвинениями в авторитаризме и захвате власти. При этом, пояснял Politico, украинская оппозиция готовится обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны.