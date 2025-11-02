Зеленский сообщил о получении систем Patriot

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что получил системы Patriot от Германии.
"Мы укрепили компонент Patriot в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца... Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены", - написал Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Зеленский выступил с новым требованием к Европе
25 октября, 09:30