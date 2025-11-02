https://ria.ru/20251102/zarplata--2052471921.html
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
2025-11-02T08:41:00+03:00
2025-11-02T08:41:00+03:00
2025-11-02T11:07:00+03:00
россия
экономика
хорошие новости
россия
2025
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В августе средняя зарплата превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики, а самую высокую зафиксировали в сфере добычи природного газа, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В среднем по России зарплата в августе составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. При этом в 24 отраслях она была выше 150 тысяч рублей, тогда как в 2024-м таких секторов было только 12.
Больше всех получали газодобытчики — 327,6 тысячи рублей. Зарплата издателей программного обеспечения составляла 216,7 тысячи рублей, а производителей пестицидов и других агрохимических продуктов — 215,8 тысячи. Свыше 200 тысяч рублей получали также разработчики программного обеспечения и работники пассажирского воздушного транспорта.
В морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти в августе в среднем платили от 180 до 200 тысяч, на производстве табачных изделий и компьютеров, в добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге — от 160 до 180 тысяч, а на производстве нефтепродуктов, в сервисных компаниях в сфере ТЭК и в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием — от 150 до 160 тысяч.
Среднемесячная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе сверхвысокие зарплаты.