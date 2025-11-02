Рейтинг@Mail.ru
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
02.11.2025
08:41 02.11.2025 (обновлено: 11:07 02.11.2025)
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях - РИА Новости, 02.11.2025
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
В августе средняя зарплата превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики, а самую высокую зафиксировали в сфере добычи природного газа, следует из анализа... РИА Новости, 02.11.2025
россия
Хорошие новости
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях

Зарплату свыше 150 тыс руб получают уже в 24 отраслях экономики России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В августе средняя зарплата превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики, а самую высокую зафиксировали в сфере добычи природного газа, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В среднем по России зарплата в августе составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. При этом в 24 отраслях она была выше 150 тысяч рублей, тогда как в 2024-м таких секторов было только 12.
Больше всех получали газодобытчики — 327,6 тысячи рублей. Зарплата издателей программного обеспечения составляла 216,7 тысячи рублей, а производителей пестицидов и других агрохимических продуктов — 215,8 тысячи. Свыше 200 тысяч рублей получали также разработчики программного обеспечения и работники пассажирского воздушного транспорта.
В морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти в августе в среднем платили от 180 до 200 тысяч, на производстве табачных изделий и компьютеров, в добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге — от 160 до 180 тысяч, а на производстве нефтепродуктов, в сервисных компаниях в сфере ТЭК и в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием — от 150 до 160 тысяч.
Среднемесячная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе сверхвысокие зарплаты.
Хорошие новостиРоссияЭкономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
