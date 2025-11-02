Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области более 11 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 02.11.2025
10:09 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/zaporozhe-2052481102.html
В Запорожской области более 11 тысяч абонентов остались без света
происшествия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области более 11 тысяч абонентов остались без света

Более 11 тыс. абонентов остались без света в Запорожской области после взрывов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Более 11 тысяч абонентов остались без света на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
Ночью Федоров сообщал о взрывах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
"Остаются обесточенными 11,4 тысячи абонентов", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение.
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи
30 октября, 06:33
 
