Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП ЗАЭС, нет, заявил Ульянов

ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП Запорожской АЭС, нет, переговоры об электроснабжении станции сейчас не ведутся, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.