Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП ЗАЭС, нет, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.11.2025
04:06 02.11.2025
Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП ЗАЭС, нет, заявил Ульянов
киев, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ
Киев, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП Запорожской АЭС, нет, переговоры об электроснабжении станции сейчас не ведутся, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что в октябре удалось восстановить высоковольтную линию электропередачи "Днепровская" - одну из внешних высоковольтных линий, через которые Запорожская АЭС получает электроснабжение. Постпред РФ назвал это "серьезным достижением" и добавил, что позитивную роль в этом сыграл Секретариат МАГАТЭ.
"Хотелось бы надеяться, что впредь линии электропередачи не станут объектом новых обстрелов, хотя никаких гарантий на этот счет нет. Какие-либо переговоры по обеспечению электроснабжения Запорожской АЭС на данный момент не ведутся", - уточнил Ульянов.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
МАГАТЭ подтвердило дополнительные повреждения на резервной линии ЗАЭС
