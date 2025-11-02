Рейтинг@Mail.ru
Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны - РИА Новости, 02.11.2025
16:30 02.11.2025
Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны
Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны
в мире
йемен
таиз (мухафаза)
мариб (мухафаза)
ансар алла
оон
йемен
таиз (мухафаза)
мариб (мухафаза)
в мире, йемен, таиз (мухафаза), мариб (мухафаза), ансар алла, оон
В мире, Йемен, Таиз (мухафаза), Мариб (мухафаза), Ансар Алла, ООН
Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны

В Йемене произошли столкновения между армией и хуситами, есть жертвы

© AP PhotoХуситы в Йемене
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Столкновения между силами движения "Ансар Алла" (хуситы) и армией Йемена произошли в прибрежной провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.
"Столкновения произошли между подразделением армии Йемена и бойцами "Ансар Алла" в западных пригородах города Таиз. Входе боев погиб один солдат и еще один был ранен, со стороны "Ансар Алла" был убит полевой командир, один боевик ранен в районе развязки Шараб и улицы Ситтин на западе Таиза", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, столкновения произошли через несколько дней после аналогичных боев 19 октября вблизи линии соприкосновения в секторе аль-Каддаха на направлении аль-Барх на западе Таиза, в результате которых 11 человек с обеих сторон были убиты и ранены.
Источник отметил, что эскалация на фронтах произошла после того, как специальный посланник Генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг в середине сентября сообщил об активности на фронтах в провинциях Таиз (юго-запад), ад-Дхале (центр) и Мариб (северо-восток), предупредив, что "любые неверные расчеты с любой стороны могут привести к возобновлению полномасштабного конфликта".
Йемен переживает затяжной конфликт между международно признанным правительством и шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), который привел к катастрофическим последствиям: ООН называет ситуацию в стране одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.
С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций в центре и на севере Йемена, включая Сану. В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала 26 марта 2015 года военную операцию в поддержку правительственных войск для возвращения утраченных территорий.
По данным отчетов ООН на конец 2021 года, конфликт унес жизни 377 тысяч человек, нанес экономике Йемена совокупный ущерб в размере 126 миллиардов долларов, а около 80% населения государства (примерно 35 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной помощи.
