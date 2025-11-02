Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны

КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Столкновения между силами движения "Ансар Алла" (хуситы) и армией Йемена произошли в прибрежной провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.

"Столкновения произошли между подразделением армии Йемена и бойцами " Ансар Алла " в западных пригородах города Таиз . Входе боев погиб один солдат и еще один был ранен, со стороны "Ансар Алла" был убит полевой командир, один боевик ранен в районе развязки Шараб и улицы Ситтин на западе Таиза", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, столкновения произошли через несколько дней после аналогичных боев 19 октября вблизи линии соприкосновения в секторе аль-Каддаха на направлении аль-Барх на западе Таиза, в результате которых 11 человек с обеих сторон были убиты и ранены.

Источник отметил, что эскалация на фронтах произошла после того, как специальный посланник Генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг в середине сентября сообщил об активности на фронтах в провинциях Таиз (юго-запад), ад-Дхале (центр) и Мариб (северо-восток), предупредив, что "любые неверные расчеты с любой стороны могут привести к возобновлению полномасштабного конфликта".

Йемен переживает затяжной конфликт между международно признанным правительством и шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), который привел к катастрофическим последствиям: ООН называет ситуацию в стране одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.

С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций в центре и на севере Йемена, включая Сану . В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала 26 марта 2015 года военную операцию в поддержку правительственных войск для возвращения утраченных территорий.