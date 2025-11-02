Рейтинг@Mail.ru
Убийца Япончика оставил снайперскую винтовку на месте преступления - РИА Новости, 02.11.2025
04:30 02.11.2025
Убийца Япончика оставил снайперскую винтовку на месте преступления
происшествия, московская область (подмосковье), москва, каха газзаев, московский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Каха Газзаев, Московский городской суд
Убийца Япончика оставил снайперскую винтовку на месте преступления

Убийца Япончика оставил на месте преступления снайперскую винтовку Драгунова

© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Снайперскую винтовку, из которой стреляли в криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обнаружили при осмотре места происшествия и изъяли, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В ходе осмотра изъяты снайперская винтовка с патроном в патроннике с оптическим прицелом, магазин с патронами (на момент осмотра винтовки предохранитель находился в боевом положении)", - сказано в материалах.
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Появились подробности по делу об убийстве Япончика
25 октября, 09:00
Оружие было признано вещественным доказательном по уголовному делу.
Мосгорсуд в середине января признал Илью Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
Джамбула Джанашия и Муртази Шадания в зале Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам
21 октября, 05:56
 
