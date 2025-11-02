Убийца Япончика оставил снайперскую винтовку на месте преступления

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Снайперскую винтовку, из которой стреляли в криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обнаружили при осмотре места происшествия и изъяли, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В ходе осмотра изъяты снайперская винтовка с патроном в патроннике с оптическим прицелом, магазин с патронами (на момент осмотра винтовки предохранитель находился в боевом положении)", - сказано в материалах.

Оружие было признано вещественным доказательном по уголовному делу.

Мосгорсуд в середине января признал Илью Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья , организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева , Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.

Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве , они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.

Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.