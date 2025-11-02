В нескольких украинских городах прогремели серии мощных взрывов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в нескольких украинских городах, сообщили местные власти и СМИ.
© Фото : соцсетиДым над Павлоградом, Украина
© Фото : соцсети
Дым над Павлоградом, Украина
По информации Минэнерго, Черниговская и Харьковская области, а также Запорожье частично остались без света после взрывов.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
