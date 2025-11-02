Рейтинг@Mail.ru
В нескольких украинских городах прогремели серии мощных взрывов - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 02.11.2025 (обновлено: 18:49 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/vzryvy-2052534144.html
В нескольких украинских городах прогремели серии мощных взрывов
В нескольких украинских городах прогремели серии мощных взрывов - РИА Новости, 02.11.2025
В нескольких украинских городах прогремели серии мощных взрывов
Мощные взрывы прогремели в нескольких украинских городах, сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T18:35:00+03:00
2025-11-02T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожье
харьковская область
павлоград
харьков
сумы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052534318_0:187:689:575_1920x0_80_0_0_1d6c3467a8af3c6da6334881ecd931fe.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
запорожье
харьковская область
павлоград
харьков
сумы
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052534318_0:58:689:575_1920x0_80_0_0_ff46bffb1bb5dbc86d5789464530a680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожье, харьковская область, павлоград, харьков, сумы, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожье, Харьковская область, Павлоград, Харьков, Сумы, Черниговская область

В нескольких украинских городах прогремели серии мощных взрывов

© Фото : соцсетиДым над Павлоградом, Украина
Дым над Павлоградом, Украина - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети
Дым над Павлоградом, Украина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в нескольких украинских городах, сообщили местные власти и СМИ.
Среди них Павлоград, Харьков, Сумы, подконтрольные ВСУ Херсон и Запорожье.
© Фото : соцсетиДым над Павлоградом, Украина
Дым над Павлоградом, Украина - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети
Дым над Павлоградом, Украина
По информации Минэнерго, Черниговская и Харьковская области, а также Запорожье частично остались без света после взрывов.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожьеХарьковская областьПавлоградХарьковСумыЧерниговская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала