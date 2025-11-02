Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
10:03 02.11.2025
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ
Взрыв в магазине в мексиканском городе Эрмосильо штата Сонора, в результате которого погибли 22 человека, мог произойти из-за трансформатора внутри здания,... РИА Новости, 02.11.2025
2025
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ

Universal: взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв в магазине в мексиканском городе Эрмосильо штата Сонора, в результате которого погибли 22 человека, мог произойти из-за трансформатора внутри здания, сообщила прокуратура штата.
Ранее газета Universal сообщала, что взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще 12 человек пострадали.
"На данный момент есть гипотеза, что инцидент произошел случайно, и линия расследования касается трансформатора, который находился внутри магазина", - говорится в сообщении в соцсети X прокуратуры.
Прокуратура также уточнила, что на данный момент пять пострадавших остаются госпитализированы. В публикации ведомства не приводятся подробности взрыва.
Автомобиль полиции в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: в Финляндии при взрыве фургона погибли два человека
00:41
 
