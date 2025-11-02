https://ria.ru/20251102/vzryv-2052480743.html
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ
Взрыв в магазине в мексиканском городе Эрмосильо штата Сонора, в результате которого погибли 22 человека, мог произойти из-за трансформатора внутри здания,... РИА Новости, 02.11.2025
в мире
сонора
сонора
Новости
в мире, сонора
Взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора, пишут СМИ
Universal: взрыв в магазине в Мексике мог произойти из-за трансформатора