В Одесской области прогремел новый взрыв

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Второй взрыв за 12 минут прогремел в Измаильском районе Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на собственных корреспондентов.
Ранее телеканал сообщал о взрыве в Измаильском районе в 02.04 мск.
"В Измаильском районе снова звучит взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного" в 02.16 мск.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской области с 01.07 по мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.