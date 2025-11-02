https://ria.ru/20251102/vzryv-2052453794.html
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 02.11.2025
В Одесской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Измаильском районе Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на собственных корреспондентов. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:13:00+03:00
2025-11-02T02:13:00+03:00
2025-11-02T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
измаильский район
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251102/vzryvy-2052448783.html
одесская область
измаильский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, измаильский район, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Измаильский район, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремел взрыв
В Измаильском районе Одесской области прогремел взрыв