В России начинаются длинные выходные
Трехдневные выходные начинаются в России, они продлятся со 2 по 4 ноября, это связано с празднованием Дня народного единства , следует из постановления... РИА Новости, 02.11.2025
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Трехдневные выходные начинаются в России, они продлятся со 2 по 4 ноября, это связано с празднованием Дня народного единства , следует из постановления правительства России "О переносе выходных дней в 2025 году".
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни... с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", - говорится в документе", - говорится в документе.
Так, выходными будут три дня: воскресенье, 2 ноября; понедельник, 3 ноября; вторник, 4 ноября.
День народного единства ежегодно отмечается в России
4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.