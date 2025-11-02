В России начинаются длинные выходные

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Трехдневные выходные начинаются в России, они продлятся со 2 по 4 ноября, это связано с празднованием Дня народного единства , следует из постановления правительства России "О переносе выходных дней в 2025 году".

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни... с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", - говорится в документе", - говорится в документе.

Так, выходными будут три дня: воскресенье, 2 ноября; понедельник, 3 ноября; вторник, 4 ноября.