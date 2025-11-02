Рейтинг@Mail.ru
00:44 02.11.2025
В России начинаются длинные выходные
россия, день народного единства
В России начинаются длинные выходные

Длинные выходные продлятся в России со 2 по 4 ноября

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВыступление танцевального коллектива в рамках празднования Дня народного единства в Санкт-Петербурге
Выступление танцевального коллектива в рамках празднования Дня народного единства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Выступление танцевального коллектива в рамках празднования Дня народного единства в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Трехдневные выходные начинаются в России, они продлятся со 2 по 4 ноября, это связано с празднованием Дня народного единства , следует из постановления правительства России "О переносе выходных дней в 2025 году".
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни... с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", - говорится в документе", - говорится в документе.
Так, выходными будут три дня: воскресенье, 2 ноября; понедельник, 3 ноября; вторник, 4 ноября.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Осенний калейдоскоп: где провести выходные осенью в Москве
31 октября, 10:00
 
